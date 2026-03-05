Его будут проводить перед ОГЭ, в январе‑апреле.

С 2027/28 учебного года у владимирских девятиклассников появится новое испытание — обязательный устный экзамен по истории. Его будут проводить перед ОГЭ, в январе‑апреле, как своеобразный допуск к государственной итоговой аттестации.Все вопросы и задания составят строго по государственным учебникам. С сентября 2026‑го по ним начнут учиться школьники по всей стране. В новых учебниках всеобщая история и история России объединены в единый курс, а акцент сделан на традиционных ценностях.Эксперты считают, что устный формат лучше всего подходит для изучения истории. Готовиться к переменам начнут уже в этом году: до конца марта более 64 тысяч российских учителей пройдут курсы повышения квалификации, чтобы освоить работу с новыми учебниками и разобраться в формате устного экзамена.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .