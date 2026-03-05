В четверг, 5 марта, в Гороховце впервые состоится Кубок по горным лыжам «Кибатлетика на снегу» — соревнования по кибатлетике среди людей, использующих протезы нижних конечностей.

В четверг, 5 марта, в Гороховце впервые прошёл Кубок по горным лыжам «Кибатлетика на снегу» — соревнования по кибатлетике среди людей, использующих протезы нижних конечностей.Организаторами состязаний, проводимых при поддержке фонда «Защитники Отечества», выступили Союз «Кибатлетика», Федерация кибатлетики, а также ведущие разработчики технических средств реабилитации и протезно-ортопедические предприятия, подготовившие и приславшие свои команды участников.Спортсменам предстояло выполнить семь заданий. Баллы, набранные двумя самыми успешными членами каждой сборной, шли в зачёт командного первенства.«Кибатлетика на снегу» должна расширить для участников возможности проведения активного отдыха совместно с семьёй и близкими людьми. Кроме того, соревнования являются отличной возможностью проверить свои силы для профессиональных занятий паралимпийскими зимними видами спорта.«Кибатлетика — это движение, которое способствует развитию реабилитационной индустрии, в том числе в России, содействует интеграции людей с инвалидностью в общественную и профессиональную жизнь.Технический прогресс в отрасли создания протезов достиг определенной высоты. Люди быстро приспосабливаются к "техническим помощникам", которые позволяют им быстро адаптироваться и оставаться в строю.Сегодня в Гороховце мы наблюдаем, как люди с ограниченными возможностями, благодаря высокотехнологическим протезам, пробуют себя в спорте. Да ещё в каком?! Я бы сказал, рискованном даже для здоровых людей. Но это проверка своих возможностей, продолжение или приобретение новой спортивной жизни. Это замечательно», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.