26 и 27 февраля Камешковский округ проводил в последний путь двух своих земляков, погибших при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.Вадим Юрьевич Яковлев, родившийся в 1967 году в Камешковском округе, служил механиком‑водителем и стрелком в звании рядового. Он погиб в Донецкой Народной Республике — и с воинскими почестями нашел последний приют на кладбище села Коверино, рядом с родителями. Проводить бойца пришли родные, друзья, военные, представители администрации и земляки.Шамиль Зоферович Алиуллов, уроженец Камешково и выпускник школы № 1, выбрал путь защитника Родины в мае 2023 года — подписал контракт с Минобороны РФ. До этого он успел отслужить в армии и поработать в АО «Стародворские колбасы». Младший сержант, стрелок Шамиль Алиуллов погиб в январе 2026‑го в Луганской Народной Республике. Его похоронили с воинскими почестями на кладбище Камешково.Администрация округа и Совет народных депутатов выразили искренние соболезнования семьям погибших.