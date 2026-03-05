Во Владимире прокурор направил в суд уголовное дело в отношении жителя Московской области, похитившего у матери своей сожительницы 3,1 млн рублей и золотые украшения. 34-летний ухажёр жил со

Во Владимире прокурор направил в суд уголовное дело в отношении жителя Московской области, похитившего у матери своей сожительницы 3,1 млн рублей и золотые украшения. 34-летний ухажёр жил со своей любимой в квартире матери во Владимире. В отсутствии хозяйки квартиры мужчина забрался в шкаф и вытащил оттуда: 6 колец, золотую подвеску и 4 пары золотых серёг