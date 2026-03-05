Распоряжение было подписано главой государства 4 марта 2026 года. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу президент наградил шестерых учителей из Меленок,
Распоряжение было подписано главой государства 4 марта 2026 года. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу президент наградил шестерых учителей из Меленок, посёлка Уршельский Гусь-Хрустального района, Владимира, Александрова, посёлка Новки Камешковского района. Почётной грамотой Президента РФ награждены: – учитель школы №5 города Меленки Фёдор Иванович Егоров, – учитель Уршельской СОШ Наталья Геннадьевна Никандрова.