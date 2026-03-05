× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/05-03-2026-prezident-vladimir-putin-otmetil-zaslugi-pedagogov-iz-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Президент Владимир Путин отметил заслуги педагогов из Владимирской области</a> - Распоряжение было подписано главой государства 4 марта 2026 года. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу президент наградил шестерых учителей из Меленок,