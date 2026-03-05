Женщины - как дети, чуть что - сразу в слёзы и к маме.
Женщина - как инспектор ГИБДД: херни наговорит, деньги отберёт, настроение испортит, а ты ещё и виноват.
Женщина - как посольство, может и не разрешить с друзьями в Тайланд ехать.
Женщина в торговом центре - как маршрутка, пока не крикнешь - не остановится.
Женщина - как театр, сегодня комедия, завтра трагедия, а послезавтра гастроли в другом городе.
Женщина - как любимый свитер, ты его конечно очень любишь, но на фига он тебе в Турции нужен?
Женщина - как преподаватель на экзамене, вроде готовился всё правильно рассказал, а она тебя хоп и на какой-то мелочи подловила.
Женщина - как чай, кто-то любит покрепче, кто не очень, а кто-то с другом один пакетик на двоих заваривает.
Женщина - к
еще анекдот!