Казалось совсем недавно внутри реконструированного цеха владимирской ТЭЦ Театральное Товарищество «Завод» показало свой первый спектакль «Чернобыль. Путешествие с Ангелом», а теперь

Казалось совсем недавно внутри реконструированного цеха владимирской ТЭЦ Театральное Товарищество «Завод» показало свой первый спектакль «Чернобыль. Путешествие с Ангелом», а теперь творческая команда празднует свой первый юбилей. За 5 лет создано 11 уникальных проектов, которые посетили свыше 60 тысяч зрителей. Главным художественным методом театра стала работа вне традиционных площадок. «Завод» не просто показывает спектакли, а