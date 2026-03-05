В Эмиратах жительница Владимира вместе с сыном не может улететь домой.

В феврале — марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке тысячи россиян оказались в затруднительной ситуации. Они не могут вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ, Катаре и других странах региона. Среди них — жительница Владимира Елена, которая вместе с сыном оказалась в эмирате Рас-эль-Хайма. Рассказываем подробнее в материале .«Продлевали номер по часам»Для Елены из Владимира отпуск в эмирате Рас-эль-Хайма должен был стать спокойным отдыхом с сыном. Однако на деле все оказалозало иначе. Уже под конец отдыха Елена оказалась в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке и теперь не может вернуться домой. Она находится в отеле, который стал для нее убежищем на следующие два дня.«Сначала было очень напряженно, — . — Нас не выгоняют, проживание продлили. Сначала дали всего два часа, потом еще три. Мы сидели на чемоданах, не понимая, окажемся ли на улице. В итоге, к счастью, разрешили остаться до 7 марта».Несмотря на то что в самом курортном Рас-эль-Хайме не слышно взрывов, дыхание войны чувствуется кожей. Вчера Елена и другие туристы наблюдали пугающую картину: на горизонте, там, где обычно чистое марево пустыни, поднялись густые столбы дыма.В связи с обострением конфликта авиакомпании стали отменять запланированные рейсы, самолеты временно прекратили полеты. Однако, по словам Елены, многие соотечественники поддаются панике. Люди срываются с места, хватают такси и мчатся в аэропорт, надеясь на чудо. В итоге создают огромные очереди, стоят там часами в духоте, а потом — ни с чем — возвращаются обратно в отели.Парадоксы закрытого небаСамое удивительное, что подмечает жительница Владимира, — это контраст в поведении туристов. Пока российские туроператоры и МИД лихорадочно ищут способы вывезти своих, европейцы ведут себя так, будто прилетели на другую планету.В лобби отеля постоянно прибывают «свежие» туристы, в том числе из Европы. Если россиян пытаются организованно эвакуировать, то европейцы просто продолжают заезжать в номера, не требуя никаких вывозных рейсов.В море и на островах: география «пленников»Проблемы Елены — лишь верхушка айсберга. Обострение конфликта между Ираном и Израилем разрезало привычные маршруты пополам.В это же время у побережья Катара замер круизный лайнер Celestyal Journey. На борту — 217 россиян из Владимира, Москвы и Твери. Огромный белоснежный город на воде превратился в «золотую клетку»: лайнер не может продолжать путь из-за боевых действий в регионе. Надежда Лесникова, руководитель турагентства «Бригантина», подтверждает: люди в безопасности, но неопределенность гнетет не меньше, чем в отелях.Осторожный оптимизмОфициальные цифры внушают осторожный оптимизм. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что зону конфликта уже покинули 12 тысяч россиян. В работу включились борта МЧС и гражданские авиалинии.В Пулково уже приземлился первый борт из Дубая. Пассажиры выходили уставшими, но счастливыми. Рассказывают, что в самих Эмиратах работает ПВО — звуки перехватов иногда доносятся до города, но паники на улицах нет.Минтранс РФ поставил жесткую задачу: составить графики вывозных рейсов до 7 марта. Для тех, кто, как Елена из Владимира, ждет своего часа, это крайняя дата надежды.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .