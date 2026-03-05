Владимирский Следком возбудил уголовное дело по факту смерти матери и ребёнка в Александрове. Трагедия произошла 10 февраля 2026 года. В квартире многоэтажки на улице Совхоза Правды были

Владимирский Следком возбудил уголовное дело по факту смерти матери и ребёнка в Александрове. Трагедия произошла 10 февраля 2026 года. В квартире многоэтажки на улице Совхоза Правды были найдены тела 50-летней женщины и ее 5-летнего сына, которые скончались в результате отравления окисью углерода. По предварительным данным, газовое оборудование эксплуатировалось в квартире с нарушениями. В настоящее время