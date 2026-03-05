4 марта президент России в ходе совещания с членами Правительства принял участие в формате видеосвязи в открытии образовательных учреждений в регионах страны. Владимиру Путину

4 марта президент России в ходе совещания с членами Правительства принял участие в формате видеосвязи в открытии образовательных учреждений в регионах страны. Владимиру Путину презентовали новую школу в Суздале, которую открыли в конце прошлого года. О новом образовательном пространстве главе государства рассказала директор школы Елена Ульнырова. Президент дал высокую оценку новой школе в Суздале. Владимир