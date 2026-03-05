В первую очередь стоит опасаться фейковых интернет‑магазинов.

К 8 марта, мошенники готовят новые ловушки. Аферисты вовсю эксплуатируют желание успеть купить что‑нибудь по акции и порадовать близких.Во‑вторых, звонки от «курьеров» также могут быть обманом. После сообщения о «подарке от анонимного отправителя» и для его получения злоумышленники просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. После чего получают доступ к личным данным.В‑третьих, вредоносные «поздравительные открытки»: в сообщениях прячут APK‑файлы, которые устанавливают на телефон вредоносное ПО и крадут личную информацию.