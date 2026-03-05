Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков встретился с представителями баскетбольного клуба «Владимирские Львицы». На встрече обсудили поддержку команды, развитие

Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков встретился с представителями баскетбольного клуба «Владимирские Львицы». На встрече обсудили поддержку команды, развитие спортивной инфраструктуры и традиционную пасхальную акцию. – Сегодня «Львицы» – это уже не просто спортивный коллектив, а настоящая визитная карточка и символ Владимира, сплотившие вокруг себя тысячи единомышленников и любителей баскетбола, – заявили в пресс-службе