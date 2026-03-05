В Рязанской области прошли соревнования главного национального старта по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной эстафетой». Их участниками стали около 80 сильнейших атлетов из 12

В Рязанской области прошли соревнования главного национального старта по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной эстафетой». Их участниками стали около 80 сильнейших атлетов из 12 регионов России. Женская команда Владимирской области в составе Арины Константиновой, Валерии Ильинской и Анастасии Суконкиной не оставила шансов соперницам и заняла первое место. В общекомандном зачёте наш регион стал третьим,