Во Владимире работает эвакуация для качественной расчистки снега. Из‑за машин, оставленных под запрещающими знаками, грейдеры и погрузчики не могут вычистить дороги «до асфальта» и убрать снежные валы.4 марта на улице Горького эвакуаторы вместе с коммунальщиками оперативно перемещали нарушителей на спецплощадки. Городские службы просят водителей быть внимательнее: соблюдать знаки «Остановка/стоянка запрещена» и не парковать машины в зоне работы снегоуборочных колонн.