Во Владимире взялись за навалы мусора. Региональному оператору поручили ликвидировать завалы на контейнерных площадках в течение недели. Причина экстренных мер — шквал жалоб от горожан на несвоевременный вывоз отходов.К свалкам у контейнеров приводят сразу несколько факторов. То подъезды замело снегом, то жители выбрасывают не тот мусор, то кто‑то привозит отходы из других мест. На совещании у врио главы города Сергея Волкова разобрали и ошибки в работе во время снегопадов, и пути решения проблемы.Чиновники решили проанализировать ситуацию. Возможно, придется расширять площадки и добавлять контейнеры. Ещё одна идея — установить там видеокамеры.