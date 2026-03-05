В результате обменного процесса сегодня на родину вернулся житель Судогды Сергей. Об этом рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев. Благодарность за содействие в возвращении

В результате обменного процесса сегодня на родину вернулся житель Судогды Сергей. Об этом рассказал глава Владимирской области Александр Авдеев. Благодарность за содействие в возвращении земляка губернатор выразил Министерству обороны и уполномоченным по правам человека. Подробности о процессе обмена и состоянии здоровья Сергея не уточняются. Фото: правительство Владимирской области