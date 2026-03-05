Ситуация в регионе накалилась мгновенно, сотни туристов не могут вернуться домой.

Жительница Владимира вместе с сыном оказалась в эпицентре ближневосточного кризиса, застряв в эмирате Рас-эль-Хайма. В беседе с Елена рассказала, что обстановка в отеле сейчас внешне спокойная, хотя поначалу нервы были на пределе.Администрация тянула время, продлевая им номер то на два, то на три часа, но в итоге разрешила остаться до 7 марта. Несмотря на относительную тишину в самом курорте, отголоски конфликта Ирана и Израиля уже видны невооруженным глазом — вчера туристы наблюдали на горизонте густые столбы дыма.При этом ясности с обратными рейсами до сих пор нет. Елена отмечает, что в аэропортах творится настоящий хаос: поддавшиеся панике люди штурмуют терминалы, создают огромные очереди, но в итоге их все равно разворачивают и отправляют обратно в гостиницы, так как самолеты не взлетают.Удивительное в этой ситуации, что пока российские туроператоры пытаются организовать эвакуацию и вывезти своих граждан, европейцы продолжают массово прибывать в Эмираты, как будто ничего не происходит. Владимирская туристка призналась, что даже растерялась, встретив «новобранцев» в лобби, ведь небо над регионом фактически закрыто. Сейчас она остается на связи с гидом и ждет хоть каких-то конкретных новостей о возвращении домой.Проблемы возникли не только на суше, но и в море. В похожем «плену» оказались еще две сотни россиян из Владимира, Твери и Москвы. Их круизный лайнер Celestyal Journey замер у побережья Катара и не может продолжить путь из-за обострения боевых действий. Всего на борту находятся 217 наших соотечественников.Напомним, что ситуация в регионе накалилась мгновенно: после начала взаимных ударов между Ираном и Израилем многие авиакомпании отменили рейсы, а некоторых туристов в соседних странах и вовсе начали выселять из отелей из-за соображений безопасности.