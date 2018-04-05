Ольга Бузова дала пресс-конференцию, где показала себя не только деловой женщиной, но и дамой, ищущей любви и защиты. Поющая ведущая призналась, что ей нужен мужчина, который не захочет с ней сфотографироваться.

Ольга Бузова дала пресс-конференцию, где показала себя не только деловой женщиной, но и дамой, ищущей любви и защиты. Поющая ведущая призналась, что ей нужен мужчина, который не захочет с ней сфотографироваться.На пресс-конференции Ольга Бузова объявила о создании своей империи. Звезда реалити-шоу "Дом-2" запускает собственную криптовалюту бузкоин икоммуникационную платформу Buzar. Также поющая ведущая не оставила без внимания информацию о том, что станет героиней нового шоу, в котором будет искать возлюбленного. Возрастной ценз довольно велик: от 18 до 40 лет.Бузова заявила, что из своего крайне насыщенного графика выделит месяц для съемок в телепроекте. "Не думала, что придется об этом говорить, но я привыкла быть откровенной с вами. Больше чем год я нахожусь одна, и я могу сказать вам честно, что я не робот, я девушка, но многие об этом забывают. Если вы думаете, что я могу находиться без любви всю жизнь, то это не так. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема", – сделала неожиданное признание Ольга.При этом Бузова дала понять, что потенциальный любимый мужчина не обязательно должен быть таким же успешным и узнаваемым, как она сама. "Главное, не сколько мужчина зарабатывает, а какой мужчина. Мне главное, чувствовать себя защищенной. Мужчины будут проходить на этом проекте жесткий кастинг. Если мужчина захочет со мной сфотографироваться, он сразу пойдет вон. Мне не нужен тот, кто захочет мелькать в моих сториз. Нужна искренность", – цитирует поющую ведущую .Ранее Бузова прокомментировала Dni.ru слухи о том, что скоро станет мамой: "Я не беременна – делаю об этом официальное заявление через ваше издание. Не верьте слухам и сплетням", – попросила телеведущая.