Успешные и прогрессивные люди, добившиеся успехов в 2017 году, получат премию Headliner года. Награждение пройдет 18 апреля в Москве.

Успешные и прогрессивные люди, добившиеся успехов в 2017 году,получат премию "Headliner года". Награждение пройдет 18 апреля в Москве.На торжественной церемонии будут подведены итоги проекта, напобеду в котором претендовали около двух тысяч человек. Голосование проходило вразличных категориях: бизнес, искусство, спорт, наука и общественная жизнь.Такой масштаб премия, проводившаяся впервые, приобрела, в том числе, благодаряпрозрачным условиям участия – подать заявку мог любой желающий, а открытоеголосование, в котором приняли участие более 112 тысяч человек, велось всоциальных сетях.По мнению участников проекта "Headliner года", самымдостойным среди всех номинантов премии стала Лидия Мониава, заместительдиректора московского детского хосписа "Дом с маяком". Учреждение оказываетпомощь неизлечимо больным детям и их семьям с 2013 года. В свой день рожденияЛида смогла собрать около 20 миллионов рублей на нужды хосписа, разместив на своейстранице в Facebook просьбу о помощи. Народное признание помогло Лиде победитьв премии и стать обладательницей квартиры в новом столичном жилом комплексеHeadliner.Пока организаторы проекта сохраняют интригу насчет второгопобедителя премии. 18 апреля станет известно, кто из оставшихся участниковполучит награду в виде рекламного контракта на сумму один миллион рублей. Вфинал вышли исключительно яркие личности, как например, российский Форест ГампАлександр Капер. За 200 дней он пробежал 8000 километров от Москвы до Пекина.Также в списке вероятных претендентов – основателькрупнейшего в России научно-популярного лектория "Курилка Гутенберга" РоманПереборщиков и Никита Куракин, основатель холдинга АнтиНорма и социальной сетидля предпринимателей Ya-Do.Успехов в прошлом году добились также Андрей Карпухов,президент Blockchain Fund, одного из самых больших криптовалютныхинвестиционных фондов Европы и создателькрупнейшей в России социальной сети, работающей по принципу "вопрос-ответ"ask.ru Игорь Козлов.Есть шанс получить премию и у Игоря Белова, создателялетающего такси-октокоптера для перевозки людей, и у Николая Фетюхина. Онорганизовал YouTube-канал "Специалисты". В списке номинантов также основательпроекта "Маленькая ферма" Татьяна Вознесенская и поэт Дмитрий Белоконь.Среди гостей, приглашенных на церемонию вручения премии"Headliner года" российский футболист Александр Кержаков, писатель, автор сагио Дозорах Сергей Лукьяненко, актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" ЧулпанХаматова и другие знаменитости.Премию "Headliner года" решено сделать ежегодной из-за еепопулярности: голосование выявило огромное количество людей, достойныхпризнания в масштабе страны, чьи идеи меняют жизнь к лучшему уже сегодня."В 2018 году у премии "Headliner года" появится свойэкспертный совет, состоящий из профессионалов в области культуры, науки,общественной жизни и бизнеса. Выбор победителей будет осуществляться не толькос помощью открытого голосования, но и силами профессионального жюри", – сообщилинициатор проведения премии, президент группы компаний "КОРТРОС"Вениамин Голубицкий.Инициаторами премии выступили создатели новогомногофункционального жилого квартала бизнес-класса Headliner, техническимзаказчиком проекта которого является группа компаний "КОРТРОС". Квартал возводитсяв центре Москвы на участке площадью более шести гектаров, он состоит из десятизданий, самое высокое из которых будет достигать 175 метров.Окна высоток выходят на Москва-Сити и набережнуюМосквы-реки. Другое важное достоинство проекта – удачное расположение, котороепозволит будущим жителям добраться до любой точки города максимально быстро. Однойиз уникальных атмосферных особенностей комплекса станет организация на еготерритории закрытого интеллектуального клуба Headliner, куда будут приглашены,в том числе, финалисты и победители премии.