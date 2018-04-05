Специалисты выяснили, что жители считают наиболее важным в партнере: характер или внешность.

Специалисты выяснили, что владимирцы считают наиболее важным в партнере: характер или внешность.47% уверены, что характер является главным в их второй половинке, так как изменить его в человеке практически невозможно, а вот внешний вид, стиль одежды, даже черты лица е можно исправить.Красоту считают важной 36% участников опроса. По мнению респондентов, рядом должен быть симпатичный человек, а с характером можно и свыкнуться.Оставшиеся не смогли выбрать между двух вариантов и ответили, что в спутнике жизни важно всё - от цвета волос до чувства юмора и манеры поведения.