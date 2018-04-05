Певица Наташа Королева поделилась в сети снимками из 90-х, на которых изображена с подругой. Подписчики отметили, что звезда выглядит лучше, чем двадцать лет назад.

Певица Наташа Королеваподелилась в сети снимками из 90-х, на которых изображена с подругой. Подписчикиотметили, что звезда выглядит лучше, чем двадцать лет назад.На фотографии звездазапечатлена с подругой Инной и ребенком на руках. Она также опубликоваланесколько свежих фото с той же приятельницей. Поклонники сравнили новые снимкис архивными изображениями и пришли к выводу, что за минувшие годы дамы не только непостарели, а даже значительно похорошели."Хороший пример того,как женщина с годами выглядит лучше и лучше", "Наташа, вы такая живая инастоящая", "Изменилась в лучшую сторону, сейчас выглядит моложе, чем 20 летназад!", "С возрастом все краше и краше", – прокомментировали фото фолловеры.Вероятно, жизнь скрасавцем-стриптизером делает королеву счастливой, мотивирует на работу над своим телом и частое посещение косметолога. Кстати, в мае Наталье исполнится 45 лет.Стоит отметить, чтоКоролева часто сидит на диете и старается регулярно посещать спортзал. Недавнопевица показала, как проходят ее тренировки под чутким руководством мужа."Цитирую мужа!!!!Как говорится: "Колхоз – дело добровольное",никого силой не затащишь в зал заниматься! Я даже собственную жену иногда струдом отрываю от дивана, находя жесткую мотивацию и, может, не всегда приятныеслова, которые она точно не хотела бы услышать (про появившийся жирок наживоте, дряблую попу и целлюлитные бока), но в ее случае это работает! И как жеприятно через две-три тренировки услышать от нее слова благодарности!" –подписала артистка видео, в котором она учится правильно делать приседания.