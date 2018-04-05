Певица Наташа Королева
поделилась в сети снимками из 90-х, на которых изображена с подругой. Подписчики
отметили, что звезда выглядит лучше, чем двадцать лет назад.
Певица Наташа Королева
поделилась в сети снимками из 90-х, на которых изображена с подругой. Подписчики
отметили, что звезда выглядит лучше, чем двадцать лет назад.
На фотографии звезда
запечатлена с подругой Инной и ребенком на руках. Она также опубликовала
несколько свежих фото с той же приятельницей. Поклонники сравнили новые снимки
с архивными изображениями и пришли к выводу, что за минувшие годы дамы не только не
постарели, а даже значительно похорошели.
"Хороший пример того,
как женщина с годами выглядит лучше и лучше", "Наташа, вы такая живая и
настоящая", "Изменилась в лучшую сторону, сейчас выглядит моложе, чем 20 лет
назад!", "С возрастом все краше и краше", – прокомментировали фото фолловеры.
Вероятно, жизнь с
красавцем-стриптизером делает королеву счастливой, мотивирует на работу над своим телом и частое посещение косметолога. Кстати, в мае Наталье исполнится 45 лет.
Стоит отметить, что
Королева часто сидит на диете и старается регулярно посещать спортзал. Недавно
певица показала, как проходят ее тренировки под чутким руководством мужа.
"Цитирую мужа!!!!Как говорится: "Колхоз – дело добровольное",
никого силой не затащишь в зал заниматься! Я даже собственную жену иногда с
трудом отрываю от дивана, находя жесткую мотивацию и, может, не всегда приятные
слова, которые она точно не хотела бы услышать (про появившийся жирок на
животе, дряблую попу и целлюлитные бока), но в ее случае это работает! И как же
приятно через две-три тренировки услышать от нее слова благодарности!" –
подписала артистка видео, в котором она учится правильно делать приседания.