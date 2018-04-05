На место прибыл отряд быстрого реагирования. Местные жители встревожились. Но, оказалось, повода для беспокойства нет.

На место прибыл отряд быстрого реагирования. Местные жители встревожились. Но, оказалось, повода для беспокойства нет.Когда в подмосковной деревне Вельяминово раздались громкие выстрелы и завыла сирена полицейской машины, местные жители перепугались страшно. Панику посеял и появившийся на улицах специальный отряд быстрого реагирования. Но тревога была напрасной – это Динана Арбенина снимала клип на песню "Инстаграм".Режиссером видео выступила самый эксцентричный режиссер российского кинематографа Валерия Гай Германика, известная своими громкими киноработами. Фильм Германики "Все умрут, а я останусь" стал сенсацией 61-го Каннского фестиваля, а нашумевший сериал "Школа" – настоящим вызовом обществу. В сотрудничестве со "Снайперами" Германика предложила снять клип, основанный на документальных событиях."Сегодня мы снимаем историю двух людей, которые так сильно друг друга любят, что им тяжело в обычной жизни, – рассказала корреспонденту Dni.Ru Диана Арбенина. – Это видео адресовано подросткам, которые нуждаются в повышенном внимании. Если нам не безразлично общество, в котором мы живем, надо обращать внимание на молодежь. Я считаю, надо максимально защищать подростков. 16-18 лет – это самый рисковый возраст".Готовое видео появится уже этой весной. А пока легендарная группа "Ночные Снайперы" продолжает масштабный тур по городам России и странам мира, приуроченный у 25-летию творческой деятельности.