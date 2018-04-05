«Деньги на перемены к лучшему»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежная система «Мир» запустили совместную акцию «Деньги на перемены к лучшему». В рамках акции при совершении оплаты по карте «Мир» Банка УРАЛСИБ клиенты получают возможность выиграть денежные призы.Каждую неделю разыгрываются 2 тысячи рублей на счет мобильного телефона (более 50 денежных призов). Клиенты также получают возможность выигратьодин из трех главных призов – 30 тысяч рублей на карту «Мир» Банка УРАЛСИБ.Срок проведения акции – с 1 апреля по 31 июля 2018 года. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо до 30 июня 2018 года включительно совершать покупки или оплачивать услуги в магазинах, салонах и торговых точках картой «Мир» Банка УРАЛСИБ. Сумма покупки должна составлять не менее 500 рублей.Клиент, выполнивший данные условия, автоматически становится участником акции. Специальной регистрации для участия не требуется.Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях Банка УРАЛСИБ и по телефону 8-800-250-57-57.Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Карты «Мир» принимается на всей территории Российской Федерации, включая Крым, и являются надежным финансовым инструментом. Карта «Мир» Банка УРАЛСИБ оптимально подходит для ежедневного личного использования, а также для получения социальных выплат, зарплат и стипендий на карточный счет.