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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-bankrotstvo-kak-vyxod-iz-dolgovoj-yamy.html" target="_blank">Банкротство как выход из долговой ямы</a> - Объявила себя банкротом и выбралась из долговой ямы. У жительницы Владимира Виктории Синёвой рухнул бизнес. Индивидуальный предприниматель не могла рассчитаться с банками по кредиту и обратилась за помощью к юристу и в арбитражный суд. Какую сумму долга ей списали и как можно банкротить граждан по закону – расскажет Татьяна Данилова.