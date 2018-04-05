Пожар в Тюмени, отчим-педофил из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Пожар в Тюмени, отчим-педофил из Волгограда. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Два ребенка попали подколеса автомобилей в Балахне Нижегородской области пишет Так, на улице Коммунистическая 34-летний водитель Mazda сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок безвзрослых переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходногоперехода. Его доставили в больницу, позже отпустив домой. Кроме того, на улицеДзержинского 57-летний мужчина на Reno сбил 13-летнегошкольника, который переходил проезжую часть по "зебре". Ребенкагоспитализировали.В Тюмени полностью сгорел магазин игрушекRich family, пишет Пожар, площадькоторого составила три тысячи квадратных метров, смогли потушить только спустячасов. В его ликвидации принимали участие 63 человека личного состава и 24единицы спецтехники МЧС. У одноэтажногопанельного здания обвалилась кровля. В магазине находилось более 40 тысячтоваров. Проверка пожарной безопасности в магазине была запланирована на 12апреля.Половина общественного транспорта Ростовской области работаетнелегально, сообщаетПо словам депутата Законодательного собрания региона Сергея Косинова, "эти фирмы непонятно как проходяттехнический осмотр, непонятно кого выпускают на линию, а базы их находятся вкаких-то садах". Также он сообщил, чтостоит также заострить внимание на решении администрации с августа убратьмаршрутки с города.В Казани "обнальщики" похитили более трех миллионов рублей, передает. Злоумышленники предоставляликлиентам услуги, связанные с финансовыми транзакциями, и брали за этокомиссионное вознаграждение. При этом у них не было регистрации и лицензии натакую деятельность. Следователи завели уголовное дело по статьям "Незаконнаябанковская деятельность" и "Мошенничество". Одного из подозреваемых задержали.Старое тюменскоеколесо обозрения получило вторую жизнь – его увезли для установки в барнаульский парк развлечений "Арлекино", пишет Оно было демонтировано вскоре после установки на Цветном бульвареобластной столицы нового аттракциона. Барнаульские специалисты уже проверили исправность всех механизмов и приборов. Ожидается,что все подготовительные работы завершатся к концу апреля, после чегоаттракцион вновь проверят на безопасность для посетителей и персонала.Обновленное тюменское колесо обозрения заработает в столице Алтайского края вмае этого года.В Омске бетономешалказатянула 37-летнего рабочего. Трагедия произошла,когда сотрудник частной компании попал в механизм. Мужчина скончался на месте,получив несовместимые с жизнью травмы, передаетВозбужденоуголовное дело в отношении 38-летнего гражданина из ближнего зарубежья. Былоустановлено, что около двух лет назад злоумышленник познакомился с мужчиной,проживавшим в однокомнатной квартире на ул. Пушкинской. Отец ижевчанинанезадолго до этого скончался, и потерпевший в право наследования еще невступил. Узнав об этом, мошенник похитил документы на квартиру, затем нашелмужчину, похожего на потерпевшего, и с его помощью продал долю в квартире.Нанесенный ущерб составил 800 тысяч рублей.Многодетная 29-летняя жительница города СеровСвердловской области отправилась в колонию за избиение маленькой дочери,пишет Всего у женщины восемь детей. В отношении семи из них оналишена родительских прав. Дети воспитываются в государственных учреждениях.Самая младшая дочка проживала с матерью. Женщина получила наказание в виде трехлет лишения свободы.По информации портала в Волгограде отчим насиловал малолетнюю падчерицу под угрозой расправы. По данным следствия, подозреваемый с июня 2016 года и дофевраля этого года систематически подвергал девочку сексуальному насилию.Впервые на стала жертвой педофила в шесть лет. В отношении 26-летнегопреступника возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина не признает, а вотправдивость показаний ребенка уже подтвердили эксперты.Как сообщает в Башкирии поймали троих киллеров, подозреваемых в убийстве бизнесмена. Тело с тремя огнестрельными ранениями в автомобиле Toyota Camry вфеврале. Как установили оперативники, убийство было заказным, убивалипредпринимателя трое. О том, установлен заказчик убийства или нет, пока несообщается.Житель Уфы в ссоре жестоко зарезал военногопенсионера, передает . Каквыяснилось, с жертвой 59-летний подозреваемый был хорошо знаком. Обвиняемый и пенсионербыли вместе дома у одного из них и употребляли спиртное. Внезапно возниклассора. В ходе скандала мужчина схватил нож и несколько раз ударил им военногопенсионера в шею. Тот скончался прямо на месте преступления. Шум услышал сосед,вышел и, увидев страшную картину, вызвал полицию.