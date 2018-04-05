В праздник лучше пешком. В день празднования православной Пасхи центр города перекроют. Движение транспорта ограничат по участку от площади Фрунзе до Студёной горы с 15:00 до 18:00. В это время по центру города пройдут крестным ходом. Автомобилистам предлагают составить объездной маршрут: проехать можно будет по Лыбедской магистрали, улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Луначарского и прилегающим к центру улицам.

05.04.2018В праздник лучше пешком. В день празднования православной Пасхи центр города перекроют. Движение транспорта ограничат по участку от площади Фрунзе до Студёной горы с 15:00 до 18:00. В это время по центру города пройдут крестным ходом. Автомобилистам предлагают составить объездной маршрут: проехать можно будет по Лыбедской магистрали, улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Луначарского и прилегающим к центру улицам. Схему движения общественного транспорта на этот день тоже изменят, маршруты из Доброго через центр пустят в объезд, седьмой троллейбус отправят до ВЭМЗа по проспекту Строителей, а кольцевой маршрут №8 пустят через улицу Усти-на-Лабе до Вокзала.Движение автотранспорта предусмотрено в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.В указанное время автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.Движение троллейбусных маршрутов на период проведения крестного хода будет осуществляться следующим образом:№ 1 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр Разгуляй.№ 2 - работать не будет.№ 5 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.№ 7 - пр-т Ленина - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти-на-Лабе - Вокзал.Движение общественного транспорта на других маршрутах не меняется.Метки: транспорт, движение, ограничения, праздник, Пасха, троллейбусы, автобусы, улицы