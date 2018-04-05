Стадион чемпионата мира по футболу Волгоград Арена получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Матчем открытия стадиона станет финальный поединок Кубка России по футболу.
<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-chempionat-mira-2018-volgograd-arena-vvedena-v-ekspluataciyu.html" target="_blank">Чемпионат мира-2018: Волгоград Арена введена в эксплуатацию</a> - Стадион чемпионата мира по футболу Волгоград Арена получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Матчем открытия стадиона станет финальный поединок Кубка России по футболу.
[url=http://33live.ru/novosti/05-04-2018-chempionat-mira-2018-volgograd-arena-vvedena-v-ekspluataciyu.html]Чемпионат мира-2018: Волгоград Арена введена в эксплуатацию[/url] - Стадион чемпионата мира по футболу Волгоград Арена получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Матчем открытия стадиона станет финальный поединок Кубка России по футболу.