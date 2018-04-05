Стадион чемпионата мира по футболу Волгоград Арена получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Матчем открытия стадиона станет финальный поединок Кубка России по футболу.

Стадион чемпионата мира по футболу "Волгоград Арена" получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию. Известно, что теперь 45-тысячное сооружение может принимать футбольные матчи. Об этом сообщает официальный Twitter чемпионата мира-2018."Волгоград Арена"