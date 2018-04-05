Месяц назад весь мир узнал о существовании Новичка – смертоносного газа, которым, по заверению Терезы Мэй, отравили в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Что же это за таинственная отрава, которую, как оказалось, можно употреблять с гречкой или даже намазывать на дверь?

Месяц назад весь мир узнал о существовании"Новичка" – смертоносного газа, которым, по заверению Терезы Мэй, отравилив Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Что же это за таинственнаяотрава, которую, как оказалось, можно употреблять с гречкой или даже намазыватьна дверь?Информации о "Новичке" в Сети не так много, да и тобольшая ее часть появилась после инцидента в Солсбери. Разработал это вещество советскийученый Вил Мирзаянов, в 1995 году эмигрировавший в США. Как он сам утверждает, газпринадлежит к четвертому поколению боевых отравляющих веществ, созданных вСоветском Союзе. По боевому действию и эффективности он стоит на ступень выше зарина,зомана и иприта и VX.Химический состав "Новичка" вряд ли будет интересенширокой публике. По всей видимости, изготавливался он на основефосфорорганических соединений, обычно используемых в производстве боевых отравляющихвеществ нервно-паралитического действия. В СМИ писали, что синтезировать егоможно чуть ли не из компонентов, находящихся в свободной продаже. Специалистыговорят, что это утверждение сомнительное, ведь синтез подобного рода веществ возможентолько в специальных условиях химической лаборатории повышенной секретности и высокойзащищенности.В СССР таких лабораторий в закрытых НИИ-почтовых ящиках былодостаточно, в одном из них и работал химик Мирзаянов. Как утверждает ученый,эксперименты по созданию "Новичка" стартовали еще в 70-е годыпрошлого века. До 1989 этот газ не стоял на вооружении, но после успешных испытанийна полигоне в Нукусе он появился в Советской армии.В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещениихимического оружия и спустя несколько лет уничтожила все его запасы, чтоподтверждается документами ОЗХО. Именно этот факт является ключевым вопределении вины в деле Скрипаля. Британские власти явно поспешили повесить наРоссию всех собак и в первые же часы после отравления двойного агента обвинилив этом Москву. Происходящие же после этого события и информация, просочившаясяв прессу, свидетельствуют о том, что все случившиеся в Солсбери ни что иное,как плохо срежиссированный спектакль.Любой специалист по химическому оружию со смехом восприметинформацию о том, что боевым отравляющим газом можно намазать ручку двери илидобавить его в гречневую кашу. Такие абсурдные версии вбрасывались в британскиеСМИ в течение месяца, прошедшего со дня отравления Скрипаля. Был еще чемодан, которыйпривезла из России дочь британского шпиона и столик в пабе, где в деньотравления обедали жертвы "Новичка".В теории и на практике применение отравляющего газа возможнотолько с помощью средств его доставки в зону предполагаемого поражения. Это значит,что он должен быть помещен либо в боевой снаряд, либо в некую емкость со взрывателеми необходимым количеством для разрушения этой емкости взрывчатки. Очевидно, чтов случае такого применения пострадает большое количество людей.Домыслы о том, что боевым газом можно заправить аэрозольныйбаллончик, также не выдерживают критики научного сообщества. Во-первых, этоневозможно сделать чисто технически. Ядовитый газ это – не шампунь илиминеральная вода. Линий по изготовлению отравляющих веществ не было и быть неможет – слишком опасное производство для обсуживающего их персонала.Во-вторых, использование такого баллончика для отравлениякого-либо несет опасность гибели для самого киллера. Даже обычный перцовый газпри распылении против ветра оборачивается слезами для владельца баллончика, атут речь идет о веществе, одного грамма которого хватит для того, чтобы убитьчеловека.Именно поэтому версия об отравлении Скрипалей таинственнымгазом вызывает у сомневающихся в ней специалистов целый список вопросов. Кпримеру, на фотографиях возле дома перебежчика в Солсбери, сделанных в день инцидента,можно увидеть группу людей в костюмах химзащиты и противогазах. Тут же неподалекустоят полицейские без средств защиты и спокойно разговаривают. Что это – как несерьезный ляп авторов шоу под названием "Накажи Россию"?Наконец, как это не кощунственно звучит, в этой историисмущает тот факт, что отравленные "Новичком" Сергей Скрипаль и егодочь остались живы, а сегодня выяснилось, что и практически здоровы. Между тем,действие даже микроскопического количества нервно-паралитического газа нарушаетнормальную передачу сообщений от нервов к мышцам. В течение нескольких секунд учеловека наступает полный паралич, прекращают работу функции организма, преждевсего, дыхательная; после чего отравленный умирает.Казалось бы, ученые и специалисты за этот месяц расставиливсе точки над I и сделаливывод, что к отравлению Скрипаля и его дочери газ "Новичок" отношенияне имеет, но британские власти не думают отступать со своих позиций. Судьба экс-премьераТони Блэра, которому пришлось извиняться за участие Великобритании в иракскойвойне, их, похоже не тревожит.А ведь в 2003 году глава правительства потрясал в парламентефейковыми разведданными о наличии у Саддама Хусейна химического оружия. СегодняТереза Мэй даже не удосужилась принести в парламент хоть какие-то документы –просто рубанула с плеча и обвинила в отравлении Скрипаля Россию.И уж совсем смешными кажутся сведения, которые раздобылисегодня (5 апреля), как всегда у своих таинственных анонимных источников, журналистыТimes: оказывается, газ "Новичок" произвели в лаборатории наюго-западе Москвы в районе Ясенево. По данным газеты, этот вывод разведчики наслужбе ее Величества сделали на основе научного анализа."Ничего удивительного, – скажет любой москвич – ведь награнице с этим районом находится штаб-квартира Службы внешней разведки". Итут сразу становится понятной методика, по которой работали специалисты MI-6 – метод научного тыка сиспользованием Википедии. Хочется спросить у горе-разведчиков – неужели"Новичок" в их представлении разливают в емкости примерно также, какв знаменитом фильме Леонида Гайдая "Самогонщики"? Тогда уж в финале этойкомедии на ясеневской базе по производству "Новичка" должен появитьсякрепкий мужчина в черном костюме с бабочкой и представиться персоналу:"Бонд. Джеймс Бонд".