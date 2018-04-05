Месяц назад весь мир узнал о существовании
Новичка – смертоносного газа, которым, по заверению Терезы Мэй, отравили
в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Что же это за таинственная
отрава, которую, как оказалось, можно употреблять с гречкой или даже намазывать
на дверь?
Месяц назад весь мир узнал о существовании
"Новичка" – смертоносного газа, которым, по заверению Терезы Мэй, отравили
в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Что же это за таинственная
отрава, которую, как оказалось, можно употреблять с гречкой или даже намазывать
на дверь?
Информации о "Новичке" в Сети не так много, да и то
большая ее часть появилась после инцидента в Солсбери. Разработал это вещество советский
ученый Вил Мирзаянов, в 1995 году эмигрировавший в США. Как он сам утверждает, газ
принадлежит к четвертому поколению боевых отравляющих веществ, созданных в
Советском Союзе. По боевому действию и эффективности он стоит на ступень выше зарина,
зомана и иприта и VX.
Химический состав "Новичка" вряд ли будет интересен
широкой публике. По всей видимости, изготавливался он на основе
фосфорорганических соединений, обычно используемых в производстве боевых отравляющих
веществ нервно-паралитического действия. В СМИ писали, что синтезировать его
можно чуть ли не из компонентов, находящихся в свободной продаже. Специалисты
говорят, что это утверждение сомнительное, ведь синтез подобного рода веществ возможен
только в специальных условиях химической лаборатории повышенной секретности и высокой
защищенности.
В СССР таких лабораторий в закрытых НИИ-почтовых ящиках было
достаточно, в одном из них и работал химик Мирзаянов. Как утверждает ученый,
эксперименты по созданию "Новичка" стартовали еще в 70-е годы
прошлого века. До 1989 этот газ не стоял на вооружении, но после успешных испытаний
на полигоне в Нукусе он появился в Советской армии.
В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении
химического оружия и спустя несколько лет уничтожила все его запасы, что
подтверждается документами ОЗХО. Именно этот факт является ключевым в
определении вины в деле Скрипаля. Британские власти явно поспешили повесить на
Россию всех собак и в первые же часы после отравления двойного агента обвинили
в этом Москву. Происходящие же после этого события и информация, просочившаяся
в прессу, свидетельствуют о том, что все случившиеся в Солсбери ни что иное,
как плохо срежиссированный спектакль.
Любой специалист по химическому оружию со смехом воспримет
информацию о том, что боевым отравляющим газом можно намазать ручку двери или
добавить его в гречневую кашу. Такие абсурдные версии вбрасывались в британские
СМИ в течение месяца, прошедшего со дня отравления Скрипаля. Был еще чемодан, который
привезла из России дочь британского шпиона и столик в пабе, где в день
отравления обедали жертвы "Новичка".
В теории и на практике применение отравляющего газа возможно
только с помощью средств его доставки в зону предполагаемого поражения. Это значит,
что он должен быть помещен либо в боевой снаряд, либо в некую емкость со взрывателем
и необходимым количеством для разрушения этой емкости взрывчатки. Очевидно, что
в случае такого применения пострадает большое количество людей.
Домыслы о том, что боевым газом можно заправить аэрозольный
баллончик, также не выдерживают критики научного сообщества. Во-первых, это
невозможно сделать чисто технически. Ядовитый газ это – не шампунь или
минеральная вода. Линий по изготовлению отравляющих веществ не было и быть не
может – слишком опасное производство для обсуживающего их персонала.
Во-вторых, использование такого баллончика для отравления
кого-либо несет опасность гибели для самого киллера. Даже обычный перцовый газ
при распылении против ветра оборачивается слезами для владельца баллончика, а
тут речь идет о веществе, одного грамма которого хватит для того, чтобы убить
человека.
Именно поэтому версия об отравлении Скрипалей таинственным
газом вызывает у сомневающихся в ней специалистов целый список вопросов. К
примеру, на фотографиях возле дома перебежчика в Солсбери, сделанных в день инцидента,
можно увидеть группу людей в костюмах химзащиты и противогазах. Тут же неподалеку
стоят полицейские без средств защиты и спокойно разговаривают. Что это – как не
серьезный ляп авторов шоу под названием "Накажи Россию"?
Наконец, как это не кощунственно звучит, в этой истории
смущает тот факт, что отравленные "Новичком" Сергей Скрипаль и его
дочь остались живы, а сегодня выяснилось, что и практически здоровы. Между тем,
действие даже микроскопического количества нервно-паралитического газа нарушает
нормальную передачу сообщений от нервов к мышцам. В течение нескольких секунд у
человека наступает полный паралич, прекращают работу функции организма, прежде
всего, дыхательная; после чего отравленный умирает.
Казалось бы, ученые и специалисты за этот месяц расставили
все точки над I и сделали
вывод, что к отравлению Скрипаля и его дочери газ "Новичок" отношения
не имеет, но британские власти не думают отступать со своих позиций. Судьба экс-премьера
Тони Блэра, которому пришлось извиняться за участие Великобритании в иракской
войне, их, похоже не тревожит.
А ведь в 2003 году глава правительства потрясал в парламенте
фейковыми разведданными о наличии у Саддама Хусейна химического оружия. Сегодня
Тереза Мэй даже не удосужилась принести в парламент хоть какие-то документы –
просто рубанула с плеча и обвинила в отравлении Скрипаля Россию.
И уж совсем смешными кажутся сведения, которые раздобыли
сегодня (5 апреля), как всегда у своих таинственных анонимных источников, журналисты
Тimes: оказывается, газ "Новичок" произвели в лаборатории на
юго-западе Москвы в районе Ясенево. По данным газеты, этот вывод разведчики на
службе ее Величества сделали на основе научного анализа.
"Ничего удивительного, – скажет любой москвич – ведь на
границе с этим районом находится штаб-квартира Службы внешней разведки". И
тут сразу становится понятной методика, по которой работали специалисты MI-6 – метод научного тыка с
использованием Википедии. Хочется спросить у горе-разведчиков – неужели
"Новичок" в их представлении разливают в емкости примерно также, как
в знаменитом фильме Леонида Гайдая "Самогонщики"? Тогда уж в финале этой
комедии на ясеневской базе по производству "Новичка" должен появиться
крепкий мужчина в черном костюме с бабочкой и представиться персоналу:
"Бонд. Джеймс Бонд".