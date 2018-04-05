Певица Виктория Дайнеко ответила на обвинения бывшего мужа музыканта Дмитрия Клеймана в рукоприкладстве и истеричности. Она не стала комментировать высказывания некогда любимого человека, но подбросила журналистам несколько нелицеприятных фактов о своей семейной жизни с Дмитрием.

Певица Виктория Дайнеко ответила на обвинения бывшего мужа музыкантаДмитрия Клеймана в рукоприкладстве и истеричности. Она не стала комментировать высказываниянекогда любимого человека, но подбросила журналистам несколько нелицеприятныхфактов о своей семейной жизни с Дмитрием.Девушка призналась, что "защищала себя и свою дочь отдомашнего и психологического насилия". Ей пришлось поставить точку в отношенияхс музыкантом, потому что он поднимал на нее руку. "Я не демонстрировала на всюстрану заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков. Япросто мужественно взяла себя в руки и перестала воевать", – поделилась Виктория.Не смотря на некрасивое расставание девушка не собираетсяпрепятствовать общению Дмитрия с дочерью. "И еще миллионный раз говорю, чтоникому не запрещаю с ней видеться, просто никто сильного желания не проявляет,но я блокирую непрекращающиеся оскорбления в мой адрес", – пояснила свою позициюартистка.Девушка хочет поскорее забыть неудачный брак и житьсчастливо, но уже как свободная женщина. "Я расставалась с мужем не для того, чтобытрясти грязью на всю страну, а для того только, чтобы наконец обрести своесчастье. Бог судья, мне не за что стыдиться. У меня очень много свидетелей изаписей с видеокамер, но это материал не для светской хроники. Я благодарна зато, что у меня есть дочь, а со всем остальным мы справимся", - рассказала Дайнеко изданию Hello!.Напомним, что ДмитрийКлейман дал интервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпевунижений экс-супруги. Барабанщик признался, что с самого начала у них спевицей были непростые отношения. Виктория ревновала его, попрекала небольшимидоходами и постоянно раздражалась по пустякам.