Певица Виктория Дайнеко ответила на обвинения бывшего мужа музыканта
Дмитрия Клеймана в рукоприкладстве и истеричности. Она не стала комментировать высказывания
некогда любимого человека, но подбросила журналистам несколько нелицеприятных
фактов о своей семейной жизни с Дмитрием.
Певица Виктория Дайнеко ответила на обвинения бывшего мужа музыканта
Дмитрия Клеймана в рукоприкладстве и истеричности. Она не стала комментировать высказывания
некогда любимого человека, но подбросила журналистам несколько нелицеприятных
фактов о своей семейной жизни с Дмитрием.
Девушка призналась, что "защищала себя и свою дочь от
домашнего и психологического насилия". Ей пришлось поставить точку в отношениях
с музыкантом, потому что он поднимал на нее руку. "Я не демонстрировала на всю
страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков. Я
просто мужественно взяла себя в руки и перестала воевать", – поделилась Виктория.
Не смотря на некрасивое расставание девушка не собирается
препятствовать общению Дмитрия с дочерью. "И еще миллионный раз говорю, что
никому не запрещаю с ней видеться, просто никто сильного желания не проявляет,
но я блокирую непрекращающиеся оскорбления в мой адрес", – пояснила свою позицию
артистка.
Девушка хочет поскорее забыть неудачный брак и жить
счастливо, но уже как свободная женщина. "Я расставалась с мужем не для того, чтобы
трясти грязью на всю страну, а для того только, чтобы наконец обрести свое
счастье. Бог судья, мне не за что стыдиться. У меня очень много свидетелей и
записей с видеокамер, но это материал не для светской хроники. Я благодарна за
то, что у меня есть дочь, а со всем остальным мы справимся", - рассказала Дайнеко изданию Hello!.
Напомним, что Дмитрий
Клейман дал интервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпев
унижений экс-супруги. Барабанщик признался, что с самого начала у них с
певицей были непростые отношения. Виктория ревновала его, попрекала небольшими
доходами и постоянно раздражалась по пустякам.