Закрыли не из-за проверок. Сегодня главный пожарный области опроверг информацию о том, что Детский музейный центр в Палатах не может работать из-за предписания пожарных инспекторов. Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции по результатам проверок. В начале недели мы рассказывали о том, что экспозиции для детей на первом этаже здания Палат оказались закрыты для посещения. В интервью нашему телеканалу, руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника сослалось на какие-то проверки безопасности после кемеровской трагедии.

05.04.2018Закрыли не из-за проверок. Сегодня главный пожарный области опроверг информацию о том, что "Детский музейный центр" в Палатах не может работать из-за предписания пожарных инспекторов. Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции по результатам проверок. В начале недели мы рассказывали о том, что экспозиции для детей на первом этаже здания Палат оказались закрыты для посещения. В интервью нашему телеканалу, руководство "Владимиро-Суздальского музея-заповедника" сослалось на какие-то "проверки безопасности после кемеровской трагедии". Якобы на первом этаже музейного комплекса работают специальные комиссии и в данный момент "изучаются технические возможности" улучшения противопожарной системы. Так вот сегодня глава областного МЧС Владимир Белозёров пояснил, что никакого отношения к этим "проверкам" его ведомство не имеет.Владимир Белозёров, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области: "Я смотрел репортаж, меня это тоже заинтересовало, что они сослались на устранение каких-то недостатков. Палаты проверялись у нас в 2015 году, такие объекты раз в три года проверяются. Замечания были, но они по контрольной внеплановой проверке были устранены. И скажем так, к вопросам обеспечения пожарной безопасности эта временная приостановка работы Детского музейного центра не имеет никакого отношения".Метки: общество, закрытие, Детский музейный центр, Палаты, ВСМЗ, МЧС, Белозёров