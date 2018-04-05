Дортмундская Боруссия собирается провести летом чистку состава. Команду покинут возрастные игроки, либо футболисты не проходящие в состав.

Дортмундская "Боруссия" собирается провести летом чистку состава. Команду покинут возрастные игроки, либо футболисты не проходящие в состав.Среди тех, кому придется подыскивать себе новый клуб, — украинский нападающий Андрей Ярмоленко. Футболист сборной Украины был куплен летом у киевского "Динамо" за 25 миллионов евро, но не смог оправдать ожиданий. Поэтому "Боруссия" рассчитывает продать украинца за те же 25 миллионов евро.Не лучшим образом идут дела и у товарища Ярмоленко по сборной полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки. Евгений не всегда проходит в состав клуба, и "Шальке" готов расстаться с ним. Конплянка перешел в клуб из Гельзенкирхена прошлым летом из испанской "Севильи"