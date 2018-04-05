Модная новинка от PrettyLittleThing
вызвала замешательство и ступор у поклонников бренда. Судя по комментариям в
соцсетях, джинсы-стринги явно не нашли понимания среди потенциальных покупательниц.
Модная новинка от PrettyLittleThing
вызвала замешательство и ступор у поклонников бренда. Судя по комментариям в
соцсетях, джинсы-стринги явно не нашли понимания среди потенциальных покупательниц.
Шокированные
пользователи Twitter обрушились с критикой на новый лук. "Я, конечно, люблю
Pretty Little Thing, но что это, черт возьми. Такое?", "Это, скорее, вызывает ужас",
"Сумасшествие", "Не верю, что девушки будут носить их", – пишут комментаторы.
Фотография
джинсов-трусов широко разошлась по сети. Под записью девушки недоумевали, куда
можно надеть этот предмет гардероба. Некоторые предположили, что в таких шортах
можно сходить на вечеринку, однако большинство сошлось на мнении, что лучше и
безопаснее носить их только дома.
Оказывается, джинсы-стринги – не совсем новая идея. Подобный
предмет гардероба раньше был в арсенале американской певицы Азилии Бэнкс.
Отметим,
особенности моды 2018 года таковы,
что сочетают в себе яркость и броскость вместе с комфортом и удобством. Прежде
всего, дизайнеры сделали ставку на практичность и качество с применением декора:
шнурочков, молний, накладных карманов, широких ремней и т.д.
В прохладную погоду рекомендуется трикотаж.
К тому же, очень популярной становится вязка. В этом году в моде деним, платья-водолазки,
черный цвет и акцент на талии.