Модная новинка от PrettyLittleThing вызвала замешательство и ступор у поклонников бренда. Судя по комментариям в соцсетях, джинсы-стринги явно не нашли понимания среди потенциальных покупательниц.

Модная новинка от PrettyLittleThingвызвала замешательство и ступор у поклонников бренда. Судя по комментариям всоцсетях, джинсы-стринги явно не нашли понимания среди потенциальных покупательниц.Шокированныепользователи Twitter обрушились с критикой на новый лук. "Я, конечно, люблюPretty Little Thing, но что это, черт возьми. Такое?", "Это, скорее, вызывает ужас","Сумасшествие", "Не верю, что девушки будут носить их", – пишут комментаторы.Фотографияджинсов-трусов широко разошлась по сети. Под записью девушки недоумевали, кудаможно надеть этот предмет гардероба. Некоторые предположили, что в таких шортахможно сходить на вечеринку, однако большинство сошлось на мнении, что лучше ибезопаснее носить их только дома.Оказывается, джинсы-стринги – не совсем новая идея. Подобныйпредмет гардероба раньше был в арсенале американской певицы Азилии Бэнкс.Отметим,особенности моды 2018 года таковы,что сочетают в себе яркость и броскость вместе с комфортом и удобством. Преждевсего, дизайнеры сделали ставку на практичность и качество с применением декора:шнурочков, молний, накладных карманов, широких ремней и т.д.В прохладную погоду рекомендуется трикотаж.К тому же, очень популярной становится вязка. В этом году в моде деним, платья-водолазки,черный цвет и акцент на талии.