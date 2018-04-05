Звезда сериала Универ Анна Хилькевич не побоялась прокатиться на велосипеде. Ей не помешал даже большой живот.

Звездасериала "Универ" Анна Хилькевич не побоялась прокатиться на велосипеде. Ей непомешал даже большой живот.Анна посетила вечеринку по случаю 25-летия американского бренда. Беременная артистка не позволяла себе стоять в сторонке иактивно участвовала в мероприятии. Коллеги даже похвалилиАнну за риск и смелость. Но посоветовали все же быть осторожнее, ведь она носит под сердцем малыша.Недавно стало известно о второй беременности Хилькевич. Актриса снялась в откровенной фотосессии для журнала"ОК!". Она показала журналистам свои округлости. "Это беременность не заставила долго ждать подходящегомомента для официального заявления: то и дело у журналистов возникают вопросыкасаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше непрятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, чтоидет любой женщине?" – цитирует артистку .Напомним,что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношенияс возлюбленным.Слухи о беременности Хилькевич начали ходить ещев начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждетприбавления, прошла по Сети после появления артистки на премьере фильма"Купи меня". Как писали Dni.Ru, внешний вид артистки по-настоящемувзволновал поклонников.