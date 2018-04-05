Звезда
сериала Универ Анна Хилькевич не побоялась прокатиться на велосипеде. Ей не
помешал даже большой живот.
Звезда
сериала "Универ" Анна Хилькевич не побоялась прокатиться на велосипеде. Ей не
помешал даже большой живот.
Анна посетила вечеринку по случаю 25-летия американского бренда. Беременная артистка не позволяла себе стоять в сторонке и
активно участвовала в мероприятии. Коллеги даже похвалили
Анну за риск и смелость. Но посоветовали все же быть осторожнее, ведь она носит под сердцем малыша.
Недавно стало известно о второй беременности Хилькевич. Актриса снялась в откровенной фотосессии для журнала
"ОК!". Она показала журналистам свои округлости. "Это беременность не заставила долго ждать подходящего
момента для официального заявления: то и дело у журналистов возникают вопросы
касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не
прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что
идет любой женщине?" – цитирует артистку .
Напомним,
что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре
2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения
с возлюбленным.
Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще
в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет
прибавления, прошла по Сети после появления артистки на премьере фильма
"Купи меня". Как писали Dni.Ru, внешний вид артистки по-настоящему
взволновал поклонников.