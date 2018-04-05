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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-fotoshpiony-rassekretili-eshhe-odin-krossover-ot-volkswagen.html" target="_blank">Фотошпионы рассекретили еще один кроссовер от Volkswagen</a> - В ходе мировой премьеры нового Volkswagen Touareg в Пекине компания как бы мимоходом показала еще пару моделей, которые в скором времени выйдут на рынок Китая. Они предстали в статусе прототипов, а теперь китайские фотошпионы сумели поймать одного из них на дороге - уже в серийном облике.