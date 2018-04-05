Петрозаводский городской суд оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии и статье о развратных действиях главу карельского Мемориала Юрия Дмитриева.

Петрозаводский городской суд оправдал по статьям об изготовлении детской порнографии и статье о развратных действиях главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее решение судьи Марины Носовой.Как сообщил адвокат подсудимого Виктор Ануфриев, с его клиента полностью сняты обвинения в изготовлении детской порнографии, а также подозрения в развратных действиях в отношении ребенка.Вместе с тем суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил его к трем месяцам ограничения свободы.Прокуратура требовала для него 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений. Защита настаивала на его полной невиновности и оправдательном приговоре. Сам Юрий Дмитриев свою вину не признал.5 апреля правозащитный совет России выступил с заявлением о несостоятельности обвинения в отношении Дмитриева. Отмечается, что во время возбуждения уголовного дела, предварительного следствия и судебного разбирательства против Дмитриева был допущен ряд нарушений, среди которых нарушение статьи 165 УПК РФ ("незаконное проникновение в жилище"), а также возбуждение уголовного дела на основании анонимного заявления, что запрещается частью 7 статьи 141.7 УПК РФ.Правозащитники констатировали, что действия их коллеги не выходили за "рамки нормальной родительской заботы о развитии и здоровье своего ребенка".Руководитель карельского "Мемориала" был арестован в своей квартире в Петрозаводске 13 декабря 2016 года. Следствие обвиняло его в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери в целях изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия.Экспертиза пришла к выводу, что фотографии не являются порнографическими.Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.