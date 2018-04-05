За время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 1116 нарушений Правил дорожного движения, допущенных пешеходами...

3 апреля 2018 года Госавтоинспекцией г. Москвы было проведено общегородское профилактическое мероприятие «Пешеход».За время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено 1116 нарушений Правил дорожного движения, допущенных пешеходами. Водителями транспортных средств допущены 603 нарушения.Госавтоинспекция г. Москвы напоминает участникам движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.Также ГИБДД г. Москвы обращается к родителям с просьбой внимательно относиться к соблюдению норм дорожной безопасности детьми. Объясните ребенку, что выходить из дома следует заблаговременно – так, чтобы остался резерв времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. Выходя на проезжую часть дороги, не отвлекайтесь на посторонние разговоры с ребенком, указывайте на возможные опасности. Необходимо выработать у ребенка привычку сосредоточиться при переходе проезжей части на наблюдении за дорожной ситуацией. В сумерках или в плохую погоду водители могут не заметить ученика, поэтому следует прикреплять на верхнюю одежду световозвращающие элементы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81