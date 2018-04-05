Молодой человек, управляя автомашиной ВАЗ-21053, нарушал правила дорожного движения в Зеленоградском административном округе г. Москвы, создавая опасность для других участников движения...

Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека, управлявшего автомобилем с нарушением правил дорожного движения.В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек, управляя автомашиной ВАЗ-21053, нарушает правила дорожного движения в Зеленоградском административном округе г. Москвы, создавая опасность для других участников движения.Сотрудники Отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве установили личность водителя, находившегося в тот момент за рулем. Им оказался 19-летний местный житель.В отношении молодого человека были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81