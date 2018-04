Студия Niantic, разработавшая игру Pokemon Go с элементами дополненной реальности, поощрит геймеров за уборку мусора на День Земли. В этом году крупнейшая мировая экологическая акция пройдет 22 апреля. Чем больше людей присоединится к мероприятию по поддержанию улиц в чистоте, тем больше наград обещает раздать компания.

Студия Niantic, разработавшая игру Pokemon Go с элементами дополненной реальности, поощрит геймеров за уборку мусора на "День Земли". В этом году крупнейшая мировая экологическая акция пройдет 22 апреля. Чем больше людей присоединится к мероприятию по поддержанию улиц в чистоте, тем больше наград обещает раздать компания.Места и время уборки назначают местные общественные организации по всему миру. Всего запланировано 37 "субботников" в 12 странах, но России среди них пока нет. Карту можно посмотреть по этой ссылке.Если в акции поучаствуют 1500 человек, Niantic на 48 часов вдвое увеличит размер звездной пыли, добываемой при поимке покемонов, а если более 3 тысяч — то втрое.∎У Pokemon Go появятся последователи: Google Maps открыли разработчикам игр читайте такжеВышедшая в 2016 году Pokemon Go стала суперхитом за считанные дни, возглавив чарты магазинов App Store и Google Play в десятках стран. AR-игра про "карманных монстров", которая на пике популярности собирала до 45 миллионов человек в день, принесла своим авторам свыше $1,2 миллиарда. Она также стала первой мобильной игрой, которая была загружена свыше 10 миллионов раз по всему миру.