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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-investirovat-v-oblast-novyj-postavshhik-elektroenergii-poka-ne-budet.html" target="_blank">Инвестировать в область новый поставщик электроэнергии пока не будет?</a> - В область заходит новый поставщик электроэнергии. Он занимает место филипповской компании Владимирэнергосбыт и будет поставлять электричество тем же самым потребителям. Сразу отметим, что к городу Владимиру эти изменения не имеют никакого отношения. У нас здесь хозяйничает Т плюс. Зона ответственности нового поставщика - это районы области. Давать электричество он будет в дома преимущественно сельских жителей и дачников. Кто теперь контролирует их рубильник, и какие правила диктует - узнал Александр Инин.