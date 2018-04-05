В область заходит новый поставщик электроэнергии. Он занимает место филипповской компании Владимирэнергосбыт и будет поставлять электричество тем же самым потребителям. Сразу отметим, что к городу Владимиру эти изменения не имеют никакого отношения. У нас здесь хозяйничает Т плюс. Зона ответственности нового поставщика - это районы области. Давать электричество он будет в дома преимущественно сельских жителей и дачников. Кто теперь контролирует их рубильник, и какие правила диктует - узнал Александр Инин.
05.04.2018
В область заходит новый поставщик электроэнергии. Он занимает место филипповской компании "Владимирэнергосбыт" и будет поставлять электричество тем же самым потребителям. Сразу отметим, что к городу Владимиру эти изменения не имеют никакого отношения. У нас здесь "хозяйничает" "Т плюс". Зона ответственности нового поставщика - это районы области. Давать электричество он будет в дома преимущественно сельских жителей и дачников. Кто теперь контролирует их "рубильник", и какие правила диктует - узнал Александр Инин.