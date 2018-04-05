Планетологи разработали нейронную сеть, которая, анализируя данные телескопов, оценивает шансы на наличие жизни.

Планетологи во главе с Анджело Кангелоси (Angelo Cangelosi) из Плимутского университета разработали нейронную сеть, которая, анализируя данные телескопов, оценивает шансы на наличие жизни. О результате было объявлено 4 апреля 2018 года на конференции "Европейская неделя астрономии и космических исследований" (EWASS).На сегодняшний день астрономам известно более 3,7 тысяч экзопланет. Учитывая, что недавно вступили в строй телескоп EXTRA и приёмник ESPRESSO, а уже в текущем месяце должен стартовать орбитальный охотник за планетами TESS, эти цифры будут расти впечатляющими темпами. Но, конечно, человечество интересуют прежде всего обитаемые миры.Как оценить "шансы на жизнь"? Во-первых, важен размер планеты, который кое-что говорит о её химическом составе (гиганты бывают только газовыми, а для жизни нужна небольшая скалистая планета). Во-вторых, имеет значение расстояние до звезды, от которого зависит количество получаемого тепла. Наконец, важен состав атмосферы.Из таких соображений и исходили авторы, настраивая своего "электронного эксперта". Правда, его решили не отвлекать газовыми гигантами как заведомо безжизненными телами и сосредоточиться на небольших, то есть скалистых, планетах.Компьютер получает в качестве входных данных спектр планеты и анализирует несколько сотен параметров, влияющих на потенциальную обитаемость. Кроме этого, он учитывает и орбитальные характеристики. Исходя из этих данных, машина относит планету к одному из пяти типов. Типичными представителями этих классов являются соответственно современная Земля, ранняя Земля, Марс, Венера и спутник Сатурна Титан. Исходя из известных свойств этих тел, компьютер вычисляет так называемую метрику жизни, рассчитывая шансы на обитаемость. Нейронная сеть прошла обучение более чем на сотне тестовых спектров."Этот метод может оказаться чрезвычайно полезным для категоризации экзопланет различных типов с использованием результатов наземных и околоземных обсерваторий", – объясняет Кангелоси.Напомним, что это далеко не первое применение искусственного интеллекта в астрономии. Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о нейронных сетях, обученных искать планеты, пылевые диски вокруг звёзд, лунные кратеры и гравитационные волны.