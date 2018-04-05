Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о том, что некие мошенники отняли у нее квартиру. Однако друг Армена Джигарханяна заявил, что она сама вернула жилплощадь, испугавшись нового уголовного дела.

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о том, что некие мошенники отняли у нее квартиру. Однако друг Армена Джигарханяна заявил, что она сама вернула жилплощадь, испугавшись нового уголовного дела.До недавнего времени Виталина Цымбалюк-Романовская владела тремя квартирами: на Молодогвардейской улице, где сейчас проживает, в Красногорске (там живут ее родители) и в "Рублевском предместье" Красногорска. Однако на днях в эфире ток-шоу пианистка заявила о том, что не смогла попасть в эту квартиру, потому что сменили замки на входной двери. Адвокат Виталины Лариса Широкова сделала запрос в регистрационную палату и выяснила, что эта "однушка" больше ее доверительнице не принадлежит. Виталина уверена, что стала жертвой неких мошенников, и заявила о готовности обратиться в прокуратуру.Однако, как утверждает друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян, на самом деле сама Виталина вернула бывшему мужу эту квартиру. По его словам, он попросил вернуть артисту квартиру тогда, когда разгорелся скандал вокруг актера и пианистки, однако та ответила, что жилье давно продано. Согомонян проверил слова Цымбалюк-Романовской, и оказалось, что это не так, поэтому отправил заявление с просьбой приостановить все сделки с этой недвижимостью.В этот момент Виталине предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (когда в эфире ток-шоу показали домашнее видео, на котором Армен Джигарханян выпивает и называет кого-то дешевкой). "Она испугалась, что я подам еще и заявление о подделке документов, и вернула квартиру Армену Борисовичу", – цитирует Артура Согомоняна .Стоит отметить, что приятель Джигарханяна так хорошо знаком с ситуацией вокруг этой квартиры, поскольку сам занимался оформлением документов на нее и ремонтом. По словам Согомоняна, эта квартира представляет особую ценность для артиста. "Эта однокомнатная квартира не представляет серьезной материальной ценности, но она важна для Армена Борисовича. Когда-то он сам выбрал это место и хотел иметь укромный уголок за городом, где можно укрыться от назойливых глаз", – пояснил Согомонян.Джигарханян купил квартиру еще в 2010 году, однако через пару лет Цымбалюк-Романовская переоформила ее на себя. "Переписала договор, поставила под ним мою подпись, даже не предупредив об этом меня (я был в отъезде). Виталина знала, что я не буду устраивать скандал", – отметил друг актера.Согомонян дал понять, что хочет побыстрее замять скандал вокруг престарелого приятеля, однако понимает, что это сделать крайне трудно из-за повышенной активности Цымбалюк-Романовской. "Бывшая супруга занимается только тем, что ходит на ток-шоу и выдумывает новые истории, не имеющие никакой связи с действительностью. Виталина же, наоборот, изо всех сил пытается продлить свое нахождение в центре внимания, используя имя Джигарханяна", – заключил Согомонян. В заключение он обратился ко всей заинтересованной общественности с просьбой не относиться серьезно к ее "лживым заявлениям"."Пополняя зрительскую аудиторию этих циничных программ, вы невольно поднимаете их рейтинги и помогаете Цымбалюк заработать очередные гонорары за счет жестокой травли очень достойного человека!" – заявил друг артиста.