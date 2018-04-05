Десятки тысяч россиян ежемесячно пытаются выяснить, к чему снится церемония бракосочетания. Dni.Ru разобрались в непростом вопросе.

Десятки тысяч россиян ежемесячно пытаются выяснить, к чему снится церемония бракосочетания. Dni.Ru разобрались в непростом вопросе.Составители множества сонников пытались выяснить, что может символизировать. К единому мнению им прийти не удалось.Например, авторы летнего сонника уверены, что если человек стал свидетелем свадьбы во сне – быть . В этом случае его, возможно, ждут ссоры с близкими.Ничего положительно в таких ночных грезах не видят и составители толкового сонника. Эксперты уверены, что свадьба во сне сулит душевную печаль, упадок духа, а в некоторых случаях – даже .Эзотерический сонник дает более размытое толкование. Специалисты считают, что такие грезы приведут в конечном счете к откровенному разговору с близким человеком по поводу прошлых . Авторы книги пишут, что раньше подобные сновидения считали дурным знамением, теперь эта тенденция якобы уходит в прошлое.Анализировал такие сны и известный психолог Зигмунд Фрейд. Он считал, что во сне является хорошим знаком. Тот, кто стал свидетелем торжественной церемонии в ночных грезах, тому наверняка скоро придется услышать какие-то приятные новости.