Московская область – регион с населением без малого восемь миллионов
человек. Около двух миллионов жителей области ежедневно ездят на работу в
столицу, часть из них на личных автомобилях. Очевидно, что дорожная
инфраструктура столичной агломерации с трудом справляется с огромным наплывом транспорта,
а учитывая, то, что через Подмосковье проходят десятки транзитных маршрутов, вопрос
о серьезном обновлении и новом строительстве дорог сейчас как никогда актуален. Группа компаний АРКС реализует сейчас в Московской области грандиозный проект – полным ходом идет строительство Центральной кольцевой автодороги.
Московская область – регион с населением без малого восемь миллионов
человек. Около двух миллионов жителей области ежедневно ездят на работу в
столицу, часть из них на личных автомобилях. Очевидно, что дорожная
инфраструктура столичной агломерации с трудом справляется с огромным наплывом транспорта,
а учитывая, то, что через Подмосковье проходят десятки транзитных маршрутов, вопрос
о серьезном обновлении и новом строительстве дорог сейчас как никогда актуален. реализует сейчас в Московской области грандиозный проект – полным ходом идет строительство Центральной кольцевой автодороги.
Идея строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)
обсуждалась давно. За основу планировалось взять Малое бетонное кольцо, которое
сейчас представляет собой двухполосную дорогу без разделительных сооружений и
проходящую через множество населенных пунктов. В советское время малая бетонка была
закрыта для гражданского автотранспорта, она выполняла роль стратегической
дороги для расположенных вдоль нее воинских частей.
В 90-е годы движение по ней открыли и частично реконструировали.
Дорогу покрыли асфальтом, но с годами Малое бетонное кольцо перестало справляться
с наплывом транспорта из-за наличия железнодорожных переездов и ограничения
скоростного режима во множестве населенных пунктов, через которые она проходит.
Также на бетонке организованы несколько светофорных пересечений с федеральными
трассами, которые серьезно тормозят движение.
В результате запрета движения грузового транспорта на МКАД,
введенного в 2013 году, значительно возросла нагрузка на малую бетонку. Ежедневно
десятки тысяч фур вынуждены объезжать Москву по бетонке, на ее отдельных
участках постоянно возникают многокилометровые пробки. Особенно остро проблема
пробок отмечается на участках перед железнодорожными переездами и в местах, где
дорога проходит через крупные населенные
пункты, такие как Звенигород и Ногинск.
После долгих согласований в 2014 году начались работы по
прокладке новой скоростной магистрали. На сегодня проект ЦКАД выглядит так:
основную часть дороги составит Малое бетонное кольцо, расширенное до 3-4 полос
в каждом направлении, участок на юго-западе области от границ Новой Москвы до
Наро-Фоминска и часть Большого бетонного кольца, проходящая по западу
Подмосковья. Общая длина трассы – 530 километров.
По оценкам специалистов, ЦКАД станет толчком экономического
роста всей Московской агломерации. Открытие трассы позволит сократить
себестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек. Вместе с тем
благодаря организации скоростного транзитного движения будет снижено негативное
воздействие на окружающую среду за счет разгрузки существующих дорог и
населенных пунктов, через которые сегодня следуют караваны грузовиков.
Кроме того, реализация проекта повысит безопасность
дорожного движения. На всем протяжении дорога будет оснащена современной
автоматической системой управления дорожным движением, станциями
метеонаблюдения, вертолетными площадками, стоянками для отдыха водителей, придорожными
сервисами, логистическими центрами. На большинстве
участков магистраль пойдет в обход населенных пунктов.
Строительство магистрали ведется этапами, их всего пять. В
декабре 2017 года была пущена первая ласточка ЦКАД – обход Звенигорода. Здесь
работают строители и инженеры Группы компаний АРКС. У нее в багаже – портфель удачных
и масштабных проектов в московском
регионе: реконструкция развязок на МКАД, строительство торгово-офисных
комплексов мирового уровня, возведение путепроводов, объектов инженерной и
социальной инфраструктуры.
Девиз компании: "Строительство как искусство".
Им она руководствуется и при строительстве ЦКАД, отмечая важность масштабного
проекта:
Это важная артерия, которая послужит толчком к экономическому
развитию региона и поможет людям. Строительство Центральной кольцевой
автодороги – прорывной проект для Москвы, Подмосковья и для всего Центрального
экономического региона России.
Проект участка ЦКАД, который планируется сдать первым, предусматривает
строительство восьми мостов, 12 путепроводов и шести эстакад, четырех надземных
и одного подземного пешеходных переходов. Здесь будут обустроены развязки на
пересечении с автодорогой М-1 "Беларусь", Волоколамским и Пятницким шоссе, трассой
М-10 "Россия".
Строительство ведется по заказу компании "Автодор".
Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Кольцевая магистраль",
основным исполнителем работ – ООО "Мособлинжспецстрой". Обе компании входят в
Группу компаний "АРКС".