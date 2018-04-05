Московская область – регион с населением без малого восемь миллионов человек. Около двух миллионов жителей области ежедневно ездят на работу в столицу, часть из них на личных автомобилях. Очевидно, что дорожная инфраструктура столичной агломерации с трудом справляется с огромным наплывом транспорта, а учитывая, то, что через Подмосковье проходят десятки транзитных маршрутов, вопрос о серьезном обновлении и новом строительстве дорог сейчас как никогда актуален. Группа компаний АРКС реализует сейчас в Московской области грандиозный проект – полным ходом идет строительство Центральной кольцевой автодороги.

Московская область – регион с населением без малого восемь миллионовчеловек. Около двух миллионов жителей области ежедневно ездят на работу встолицу, часть из них на личных автомобилях. Очевидно, что дорожнаяинфраструктура столичной агломерации с трудом справляется с огромным наплывом транспорта,а учитывая, то, что через Подмосковье проходят десятки транзитных маршрутов, вопросо серьезном обновлении и новом строительстве дорог сейчас как никогда актуален. реализует сейчас в Московской области грандиозный проект – полным ходом идет строительство Центральной кольцевой автодороги.Идея строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)обсуждалась давно. За основу планировалось взять Малое бетонное кольцо, котороесейчас представляет собой двухполосную дорогу без разделительных сооружений ипроходящую через множество населенных пунктов. В советское время малая бетонка былазакрыта для гражданского автотранспорта, она выполняла роль стратегическойдороги для расположенных вдоль нее воинских частей.В 90-е годы движение по ней открыли и частично реконструировали.Дорогу покрыли асфальтом, но с годами Малое бетонное кольцо перестало справлятьсяс наплывом транспорта из-за наличия железнодорожных переездов и ограниченияскоростного режима во множестве населенных пунктов, через которые она проходит.Также на бетонке организованы несколько светофорных пересечений с федеральнымитрассами, которые серьезно тормозят движение.В результате запрета движения грузового транспорта на МКАД,введенного в 2013 году, значительно возросла нагрузка на малую бетонку. Ежедневнодесятки тысяч фур вынуждены объезжать Москву по бетонке, на ее отдельныхучастках постоянно возникают многокилометровые пробки. Особенно остро проблемапробок отмечается на участках перед железнодорожными переездами и в местах, гдедорога проходит через крупные населенныепункты, такие как Звенигород и Ногинск.После долгих согласований в 2014 году начались работы попрокладке новой скоростной магистрали. На сегодня проект ЦКАД выглядит так:основную часть дороги составит Малое бетонное кольцо, расширенное до 3-4 полосв каждом направлении, участок на юго-западе области от границ Новой Москвы доНаро-Фоминска и часть Большого бетонного кольца, проходящая по западуПодмосковья. Общая длина трассы – 530 километров.По оценкам специалистов, ЦКАД станет толчком экономическогороста всей Московской агломерации. Открытие трассы позволит сократитьсебестоимость грузовых перевозок и транспортных издержек. Вместе с темблагодаря организации скоростного транзитного движения будет снижено негативноевоздействие на окружающую среду за счет разгрузки существующих дорог инаселенных пунктов, через которые сегодня следуют караваны грузовиков.Кроме того, реализация проекта повысит безопасностьдорожного движения. На всем протяжении дорога будет оснащена современнойавтоматической системой управления дорожным движением, станциямиметеонаблюдения, вертолетными площадками, стоянками для отдыха водителей, придорожнымисервисами, логистическими центрами. На большинствеучастков магистраль пойдет в обход населенных пунктов.Строительство магистрали ведется этапами, их всего пять. Вдекабре 2017 года была пущена первая ласточка ЦКАД – обход Звенигорода. Здесьработают строители и инженеры Группы компаний АРКС. У нее в багаже – портфель удачныхи масштабных проектов в московскомрегионе: реконструкция развязок на МКАД, строительство торгово-офисныхкомплексов мирового уровня, возведение путепроводов, объектов инженерной исоциальной инфраструктуры.Девиз компании: "Строительство как искусство".Им она руководствуется и при строительстве ЦКАД, отмечая важность масштабногопроекта:Это важная артерия, которая послужит толчком к экономическомуразвитию региона и поможет людям. Строительство Центральной кольцевойавтодороги – прорывной проект для Москвы, Подмосковья и для всего Центральногоэкономического региона России.Проект участка ЦКАД, который планируется сдать первым, предусматриваетстроительство восьми мостов, 12 путепроводов и шести эстакад, четырех надземныхи одного подземного пешеходных переходов. Здесь будут обустроены развязки напересечении с автодорогой М-1 "Беларусь", Волоколамским и Пятницким шоссе, трассойМ-10 "Россия".Строительство ведется по заказу компании "Автодор".Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Кольцевая магистраль",основным исполнителем работ – ООО "Мособлинжспецстрой". Обе компании входят вГруппу компаний "АРКС".