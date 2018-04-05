Нецерковная традиция. Пасхальные поездки на кладбища не осуждаются. И всё же вспоминать усопших родственников уместнее на Радоницу, когда Церковь, действительно, поминает умерших. Тем не менее на кладбища именно в Пасху мы ездим с советских времён. И этот год не станет исключением. Как готовят кладбища к Пасхе? И о чём рабочие просят посетителей? Уборку одного из самых больших в области кладбищ проинспектировали мои коллеги.
05.04.2018
Нецерковная традиция. Пасхальные поездки на кладбища не осуждаются. И всё же вспоминать усопших родственников уместнее на Радоницу, когда Церковь, действительно, поминает умерших. Тем не менее на кладбища именно в Пасху мы ездим с советских времён. И этот год не станет исключением. Как готовят кладбища к Пасхе? И о чём рабочие просят посетителей? Уборку одного из самых больших в области кладбищ проинспектировали мои коллеги.