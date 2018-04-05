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<a href="http://33live.ru/novosti/05-04-2018-kladbishha-gotovyat-k-pasxe.html" target="_blank">Кладбища готовят к Пасхе</a> - Нецерковная традиция. Пасхальные поездки на кладбища не осуждаются. И всё же вспоминать усопших родственников уместнее на Радоницу, когда Церковь, действительно, поминает умерших. Тем не менее на кладбища именно в Пасху мы ездим с советских времён. И этот год не станет исключением. Как готовят кладбища к Пасхе? И о чём рабочие просят посетителей? Уборку одного из самых больших в области кладбищ проинспектировали мои коллеги.