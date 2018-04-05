Обязанность собственников жилья по установке приборов учета при использовании газового оборудования с максимальным суммарным потреблением газа 2 и более куб. м в час, введена федеральным законом об энергосбережении.

Компания «Газпром газораспределение Владимир» передала в суд более ста исковых заявлений на понуждение собственников жилья, использующих природный газ для отопления помещений, к установке газовых счетчиков.Обязанность собственников жилья по установке приборов учета при использовании газового оборудования с максимальным суммарным потреблением газа 2 и более куб. м в час, введена федеральным законом об энергосбережении. Законом также установлен срок исполнения данных обязанностей - до 1 января 2015 года. В случае бездействия собственников по оснащению своего жилья приборами учета, обязанность по их установке возлагается на ресурсоснабжающие организации.Во исполнение данной нормы закона компания «Газпром газораспределение Владимир» выявила во Владимирской области около 6 тыс. случаев безучетного использования газа для отопления жилья.К сегодняшнему дню по одному из поданных в суд исков уже принято решение о понуждении собственника к исполнению обязанностей по установке прибора учета потребляемого газа. В этом случае помимо компенсации компании затрат по установке счетчика, собственник вынужден будет оплатить и судебные издержки в размере 6 тыс. рублей.«В основном, узнавая о подаче иска в суд и о предстоящих судебных расходах, жители сразу соглашаются на установку счетчиков, поэтому мы призываем граждан использующих газ для отопления жилья и до сих пор не установивших положенные по закону приборы учета, сделать это, не дожидаясь судебных разбирательств»,рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Сергей Бондаренко.