Инцидент произошел ночью 20 января

Костромич убил своего знакомого и расчленил его тело бензопилой.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел ночью 20 января в цеху пилорамы. 50-летний мужчина поругался со своим знакомым. Между ними началась драка. В результате он ударил потерпевшего деревянным бруском. Мужчина скончался на месте происшествия.После убийца расчленил тело и вынес за пределы пилорамы. Когда его задержали полицейские, мужчина заявил, что ссору затеял погибший. Он вел себя агрессивно из-за отказа купить спиртное. Потом знакомый напал на подозреваемого и начал его душить. В результате мужчина убил знакомого.Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.