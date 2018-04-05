Эльвира Набиуллина, глава банка России, уверена, что проблема российских пенсионеров в том, что они не умеют копить деньги и не умеют инвестировать.Поэтому, как она считает, большая часть наших стариков прозябает за чертой бедности.

Эльвира Набиуллина, глава банка России, уверена, что проблема российских пенсионеров в том, что они не умеют копить деньги и не умеют инвестировать.Поэтому, как она считает, большая часть наших стариков прозябает за чертой бедности.За прошлый год, согласно официальным данным, Эльвира Сахипзадовна заработала почти 27 миллионов рублей. При этом ее зарплата на посту главы Центробанка регулярно растет. Например, в 2014 году в сведениях о доходах, расходах и имуществе служащих ЦБ, опубликованных на официальном сайте регулятора, говорилось, что Набиуллина получает всего 22 миллиона рублей в год. А в 13-м – меньше еще на целых 10 миллионов.Но все это объяснимо – Набиуллина же бюджетница, вот и индексируют ее доходы, поскольку цены в стране растут, инфляция сжирает доходы. А работа у Эльвиры Сахипзадовны тяжелая, она день и ночь думает, как спасти рубль. Буквально по Филатову: Утром мажу бутерброд // Сразу мысль: а как народ? // И икра не лезет в горло, // И компот не льется в рот! Ночью встану у окна // И стою всю ночь без сна – // Все волнуюсь об Расее, // Как там, бедная, она?"Наполняет по мере сил семейный бюджет и супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Только в 2014 году он заработал 45 миллионов рублей.Наверное, такие доходы позволяют копить, откладывать, инвестировать. И не печалиться о будущем. Подобного же Набиулинна ждет и от российских пенсионеров, призывая копить и инвестировать. Правда, их доходы немного скромнее. Правительство России, правда, сообщило о своем желании индексировать пенсии. Планируется, что после введения таких изменений, средняя пенсия в России в 2018 году составит 14 100 рублей. Получается, что годовую зарплату Набиулинной среднестатистический пенсионер заработает всего за 1914 месяцев, или за 159 лет.Разумеется, подобное циничное заявление зажравшейся Набиуллиной про необходимость копить многих возмутил. "Как бы треснула ей, с виртухи прям", – поделилась возмущением на своей странице в социальной сети Facebook телеведущая Лера Кудрявцева. И непечатно обругала Главу ЦБ, назвав ее "с***й".