Английский Ливерпуль может понести наказание за действия своих фанатов после того, как те в преддверии домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити атаковали автобус с гостями. В отношении ливерпульского клуба уже открыто дело Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Английский "Ливерпуль" может понести наказание за действия своих фанатов после того, как те в преддверии домашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" атаковали автобус с гостями. В отношении ливерпульского клуба уже открыто дело Союзом европейских футбольных ассоциаций, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт УЕФА.Болельщики "красных" по традиции встречали автобус со своими футболистами, однако, когда на территорию стадиона "Энфилд" приехал автобус с "МанСити" болельщики начали освистывать гостей, зажгли файеры, после чего стали бросать в автобус пиротехнику, банки, бутылки и прочий мусор. Никто из футболистов, тренерского штаба и персонала не пострадал, однако небольшие повреждения получил автобус. Сообщается, что дисциплинарный комитет УЕФА по итогам инцидента рассмотрит дело "Ливерпуля" 31 мая.City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP— Sam Lee (@Sammy_Goal) 4 апреля 2018 г.Напомним, что ливерпульцы в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромили "горожан" со счетом 3:0. Ответный поединок состоится 10 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад".