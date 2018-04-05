Белоруссии нужно искать новые рынки сбыта молока, России оно больше не нужно. Это дал понять Минску глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Белоруссии нужно искать новые рынки сбыта молока, России онобольше не нужно. Это дал понять Минску глава Минсельхоза Александр Ткачев.Неделю назад белорусский президент Александр Лукашенкосетовал на то, что Россия его постоянно наклоняет. Батька обиделся на то, чтоМосква создает препоны на пути молочной продукции и других товаров. "Мыделаем доброе дело, но стоим на коленях", – заявил Лукашенко.Очевидно, что президент догадывался – без ответа такиезаявления не останутся. И вот сегодня, 5 апреля в российском Министерствесельского хозяйства заявили о намерении наполнить прилавки магазинов молокомотечественного производства. Глава ведомства Александр Ткачев сообщил, чтобелорусским поставщикам придется искать другие рынки сбыта."Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что унас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком", – сказалминистр в интервью РИА Новости. Он напомнил, что через территорию Белоруссии поставляетсязначительный объем сухого молока, страна является крупнейшим экспортероммолочной продукции в Россию. К нам ее ввозят около 120 белорусских предприятий.Ткачев добавил, что в ближайшие пять-семь лет вопроспланируется закрыть. По его словам, рынок не может нормально развиваться из-занедобросовестной конкуренции с молочной продукцией, которая содержитрастительные жиры, и сухим молоком.В середине марта Ткачев предупреждал, что Минсельхоз примет решительныемеры против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает в Россию стерритории Белоруссии. Представители ведомства с 19 по 23 марта инспектировалимолочные предприятия в соседней стране и по итогам проверок выдвинули противМинска обвинения в пособничестве мошенническим схемам.Новый виток противостояния между Белоруссией и Россией сталпродолжением прошлогодних скандалов, которые закатывал Минск. Сначала белорусскимвластям не понравились новые правила пересечения границы, которые ввела ФСБРоссии. Затем Лукашенко обиделся на завышенные цены, по которым Россия продаетему углеводороды. В итоге после встречи с Владимиром Путиным белорусский лидерзабыл все обиды и успокоился.