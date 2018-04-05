Басманный суд арестовал на два месяца водителя, который несколько сотен метров тащил автоинспектора на двери машины. Нарушителя задержали накануне, во время проверки документов он повел себя весьма неадекватно - полез в драку и пытался скрыться. Раскаялся ли гонщик в суде?

Басманный суд арестовал на два месяца водителя, который несколько сотен метров тащил автоинспектора на двери машины. Нарушителя задержали накануне, во время проверки документов он повел себя весьма неадекватно — полез в драку и пытался скрыться. Раскаялся ли гонщик в суде?Любителя быстрой езды Вячеслава Дзюмака в суд везли медленно и долго. Заседание было назначено на 15 часов, но доставили его с большим опозданием. Все это время фигурант уголовного дела общался со следователем, больше суток рассказывал о безумной тридцатисекундной поездке по Садовому кольцу.И вот после завершения беседы со следователем Вячеслав Дзюмак в сопровождении конвоя появился в коридоре Басманного суда. Его быстро завели в зал заседаний. Вопросы журналистов задержанный проигнорировал.Безумную выходку 29-летнего фигуранта уголовного дела запечатлели камеры уличного видеонаблюдения. Автомобиль Дзюмака после мелкого ДТП замер у обочины на улице Земляной вал, ожидал инспектора.Сотрудник ДПС неспешно подошел к иномарке и наклонился к водителю. От него якобы исходил резкий запах алкоголя, но когда полицейский запустил руку в салон, чтобы забрать ключи из замка зажигания, машина рванула с места и волоком потащила за собой инспектора — Кирилла Андриенко.Беглеца настигли, когда он уже припарковал автомобиль. Пострадавший инспектор лично участвовал в задержании неадекватного водителя, и только потом его увезли в больницу.Задержанного привлекли к административной ответственности, затем возбудили уголовное дело, а теперь доставили в суд для избрания меры пресечения. На суде Вячеслав Дзюмак говорил о раскаянии и просил о домашнем аресте. Рассказал, что проволок инспектора километр по оживленной дороге, потому как тем утром находился в весьма скверном расположении духа. Признался, что с вечера употреблял алкоголь, но в момент встречи с инспектором уже успел протрезветь.Правда, особого впечатления откровения из личной жизни обвиняемого на судью не произвели. По решению суда на время расследования Вячеслав Дзюмак отправится в следственный изолятор. Его арестовали на два месяца до 4 июня.Теперь пришел черед правоохранителей катать Вячеслава Дзюмака. Причем к персоне обвиняемого они наверняка отнесутся куда бережнее, нежели он сам к пострадавшему сотруднику ДПС. Ближайшая поездка состоится по маршруту суд — следственный изолятор, без шансов выпасть на асфальт.